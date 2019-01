Neve a Genova, code in A10 e bus fermi

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Iniziano i primi disagi legati all'intensa nevicata che si è abbattuta su Genova nel primo pomeriggio. Sul raccordo tra A26 e A7 si registra un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi.

Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari e per i tratti in salita.