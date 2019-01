Roma: arrivano 425 mln per le metro

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Arrivano 425 milioni di euro per ammodernare le linee della metropolitana di Roma. E' il risultato di una convenzione firmata oggi dal sindaco di Roma Virginia Raggi e dal ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli. "Una cascata d'investimenti per intervenire in maniera massiccia sulle linee della nostra città per renderle moderne, veloci e puntuali - ha scritto Raggi su Facebook spiegando che "i fondi saranno ben distribuiti tra le metro A e B". La Raggi ha spiegato che si tratta di "interventi strutturati, nessuna operazione spot. Una lunga lista per migliorare la qualità della vita di tutti e rendere il servizio metropolitano davvero efficiente". Il ministro Toninelli ha commentato: "Questo significa che tra qualche mese chi si sposta nelle metropolitane romane potrà farlo meglio, più comodamente e più semplicemente. Meno guasti, più comodità nelle zone di attesa e penso anche più puntualità".