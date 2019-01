Muore carbonizzato in strada a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Un uomo è morto carbonizzato a poca distanza da un distributore di benzina all'angolo tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, potrebbe trattarsi di un suicidio, la vittima si sarebbe cosparsa volontariamente di liquido infiammabile. Al momento non è stato possibile provvedere all'identificazione, i soccorritori hanno potuto soltanto verificare che si tratta di un maschio nonostante le terribili condizioni del corpo. L'allarme è stato dato attorno alle 21.40, all'arrivo dei paramedici del 118 e dei vigili del fuoco non c'era più nulla da fare, hanno solo constatato il decesso. Al caso lavorano i carabinieri della compagnia Duomo, non si conoscono le cause del gesto. Gli investigatori stanno controllando i filmati delle telecamere della zona.