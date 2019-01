Annullo Poste per bimbi R.Margherita

(ANSA) - TORINO, 22 GEN - Poste Italiane dedica un annullo filatelico ai piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Promosso dalla Carioca S.p.A. potrà essere richiesto domani, mercoledì 23 gennaio 2019, dalle 13.30 alle 17 nell'Aula C allestita all'ospedale Regina Margherita in occasione della mostra "Carioca, per i bambini del Regina Margherita", dove saranno esposti i disegni realizzati dai piccoli pazienti in occasione di attività e percorsi didattico - filatelici nei reparti di degenza.

Il timbro figurato, dopo l'utilizzo nella giornata del 23 gennaio, sarà depositato presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Via Genova, sempre a Torino, per i sessanta giorni successivi.