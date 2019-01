Uccide la sorella a colpi di accetta

(ANSA) - TAGGIA (IMPERIA), 21 GEN - Un uomo di 62 anni ha ucciso a colpi di accetta la sorella, di 71 anni, con la quale viveva in un'abitazione di via Borghi, a Taggia, in provincia di Imperia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno già preso in consegna l'aggressore. Stando ai primi accertamenti, l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di un violento litigio.