Telescuola Portofino,anche Berlusconi jr

(ANSA) - PORTOFINO, 21 GEN - C'è anche il figlio di Piersilvio Berlusconi tra gli alunni che potranno seguire le lezioni alla scuola telematica di Portofino: Oggi sono state inaugurate le sette postazioni allestite nel teatrino del borgo, per permettere ai ragazzi di frequentare le lezioni senza affrontare tutte le mattine il viaggio via mare verso Santa Margherita Ligure. Dopo il crollo della strada che collega Portofino a Santa, infatti, gli alunni vengono portati a scuola dalla capitaneria di porto, con difficoltà quanto il meteo è sfavorevole.

"Al di là dell'emergenza - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - questo è un esempio virtuoso per tutta l'Italia per quei piccoli centri abitati che fanno fatica a mantenere un presidio scolastico".