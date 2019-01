Ok fatturato,azienda paga vacanze operai

(ANSA) - FASANO (BRINDISI), 18 GEN - Per aver raggiunto in anticipo il traguardo di fatturato prefissato, rendendo soddisfacente il bilancio dell'azienda, 28 dipendenti della Technoacque di Fasano sono stati premiati con una crociera tra le isole greche. Ad accompagnare i dipendenti per una settimana tra Corfù, Atene, Mykonos e Santorini è stato Vito Casarano, 68 anni, amministratore unico dell'azienda che da più di 30 anni produce formulati chimici, impianti di trattamento acque primarie, e fornisce servizi per il trattamento delle acque industriali. "Ho favorito quell'atteggiamento positivo e persino di interesse - spiega Casarano - che un dipendente deve provare nello svolgere il suo lavoro. Imporre non funziona più, ma è vincente un atteggiamento di inclusione del dipendente nel progetto che si intende realizzare. In questo modo nell'animo del lavoratore si innesca una metamorfosi capace di trascinare gli altri colleghi".