Roma: cura del verde, spazio a cittadini

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il Campidoglio ha varato un regolamento per la cura del verde che, in un'ampia parte, prevede strumenti di partecipazione dei cittadini. "Un risultato storico per Roma - spiega la sindaca Virginia Raggi - Abbiamo approvato in Giunta il primo Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale, frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con associazioni e addetti ai lavori, che ringrazio per l'impegno e la passione; 67 articoli suddivisi in 5 capitoli per definire principi, criteri e norme per la cura, lo sviluppo e la manutenzione dell'immenso patrimonio verde della città, pubblico e privato. Un'ampia parte del testo è dedicata agli strumenti di partecipazione del cittadino alla cura del verde: adozioni, donazioni, sponsorizzazioni e patti di collaborazione. Siamo convinti che i risultati si ottengono insieme, per questo la collaborazione e il dialogo tra cittadini e Amministrazione deve continuare ad essere centrale". Le nuove regole andranno in consiglio per l'ok definitivo.