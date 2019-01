Carro merci esce da binari nel Comasco

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Un carro di un treno merci della Deutsche Bahn ha sviato ed è uscito dai binari stamattina intorno alle 7 a Carimate, in provincia di Como. Nessuno è rimasto ferito e le cause sono in corso di accertamento.

Dalle 7,15 la circolazione sulla linea Milano-Chiasso è rallentata con ritardi, spiegano da Trenitalia, fino a 30 minuti. Sono invece stati cancellati il treno Milano Centrale-Chiasso delle 11.25 (sostituito da bus) e il Chiasso-Venezia S. Lucia delle 11.51.