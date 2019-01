Leader No Tav ha incidente senza patente

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Giorgio Rossetto, 56enne No Tav leader di Askatasuna, è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Cto di Torino per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato a Chianocco, in Valle di Susa. A darne notizia, sul web, sono alcuni attivisti No Tav.

Rossetto era alla guida di uno scooter privo di assicurazione e senza patente, che lo scorso ottobre gli era stata revocata su disposizione della Prefettura di Torino. Il provvedimento era conseguenza dell'avviso orale del questore Francesco Messina, notificato il 17 agosto per invitare alcuni personaggi noti alle forze dell'ordine a tenere una condotta conforme alle leggi.

A seguito dell'incidente di sabato, il noto esponente del centro sociale torinese è stato denunciato per guida con patente revocata sulla base di una misura di prevenzione. Una denuncia analoga era già scattata nei suo confronti nei giorni precedenti, dopo che la Digos lo aveva sorpreso alla guida di un furgone, sempre in Valle di Susa. Il camion è stato sequestrato.