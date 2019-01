La notizia del bimbo caduto in un pozzo in Spagna riporta alla mente il tragico incidente di Vermicino avvenuto 35 anni fa. Era il giugno del 1981 quando il piccolo Alfredino Rampi, di 6 anni, finì in un pozzo artesiano

profondo 80 metri lungo via di Vermicino, una strada che collega Roma con Frascati.

Si tentò per ore di raggiungere Alfredino, bloccato a 36 metri di profondita', e riportarlo in superficie ma purtroppo non si riusci' a salvarlo.