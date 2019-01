Monache Spello, sentito sguardo Signore

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 11 GEN - "Quando il Papa ci ha guardato, ciascuna ha sentito come posarsi lo sguardo del Signore su di noi": a raccontare le emozioni dell'inaspettata visita di Francesco al monastero di Santa Maria in Vallegloria di Spello è la badessa suor Chiara. "Ha abbracciato i nostri cuori uno a uno - ha detto all'ANSA - e ha avuto una parola per ciascuna di noi, per valorizzare qualcosa di come siamo".

La comunità di 27 monache non sapeva della visita del Pontefice, accolto dal vescovo di Foligno, monsignor Gualtiero Sigismondi. E quindi quando lo hanno visto sulla porta del monastero la sorpresa è stata grande. Un'emozione che ancora traspare dalle loro parole ormai dopo ore dalla visita.

Con le clarisse il Papa ha celebrato l'Eucarestia, poi ha dialogato con loro. "Un dialogo libero e informale", lo ha definito monsignor Sigismondi.

"Gli abbiamo chiesto - ha rivelato ancora suor Chiara - come possiamo vivere ancora meglio il nostro cammino, come possiamo essere ancora di più nella Chiesa".