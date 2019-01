Giornalisti aggrediti: pm avvia indagine

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - I pm della Procura di Roma sono in attesa di una informativa dalle forze dell'ordine in relazione alla aggressione denunciata dai giornalisti dell'Espresso e avvenuta per mano di militanti di estrema destra nel cimitero del Verano durante una commemorazione per i morti di Acca Larentia. Il procuratore aggiunto, Francesco Caporale, alla luce di quanto scritto nel rapporto delle forze dell'ordine, valuterà se procedere per i reati di violenza privata e lesioni. I cronisti del settimanale, Federico Marconi e Paolo Marchetti, hanno denunciato di essere stati malmenati, con schiaffi e pugni, da un gruppo di manifestanti.