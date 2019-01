Lotteria, un milione in bar periferia

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - È stato venduto in un bar tabaccheria di Torino, in corso Traiano, il biglietto della Lotteria Italia che vale un milione di euro. "Qui è un quartiere operaio, di lavoratori, di periferia: speriamo che quei soldi siano andati a qualcuno che ha bisogno. Potrebbe essere qualcuno della Fiat", commenta Mimmo, il padre del titolare.

L'uomo ha saputo della vincita milionaria stamattina. "Ieri dormivo - spiega - Ma alle 6 il telefono ha iniziato a suonare".

Ed ora tutti nel bar si chiedono chi è il fortunato vincitore.

"Prima avevamo un'altra attività e avevamo venduto un biglietto da 500mila euro - dice il titolare - Nessuno, però, si è mai presentato a ringraziare. Magari questa volta farà un salto".

Del vincitore non c'è traccia. Di curiosi, invece, è un continuo via vai. "Hai vinto tu?", chiede qualcuno. "Magari! - risponde un altro - Non sarei qui a prendere il caffè. Un milione di euro? Io cambierei vita". C'è chi si presenta con una giocata: "metta le mani sul mio biglietto. Non si sa mai...".