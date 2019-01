Migranti: Salvini,vergognoso silenzio Ue

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Non cediamo ai ricatti. Due navi ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario. A questo proposito, non risulta che Olanda e Malta abbiano mai attivato corridoi umanitari come invece fatto dall'Italia". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che definisce "vergognoso l'atteggiamento dell'Europa che tace. Evidentemente le lezioncine di umanità vanno indirizzate solo all'Italia. Non cediamo ai ricatti e alle menzogne". Salvini nota poi come la nave di Sea Eye, abbia "violato una delle più logiche ed elementari regole per il soccorso delle persone in mare: nonostante avesse ricevuto una indicazione dalla guardia costiera di Tripoli, che stava per intervenire e quindi chiedeva alla ong di restare ferma, aveva deciso di disobbedire, caricare a bordo gli immigrati e fuggire".