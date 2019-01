Maltempo: neve e gelo, a Taormina imbiancato il teatro

Domenica temperature in ulteriore rialzo, ma lunedì il freddo tornerà ad aumentare e da martedì un nuova perturbazione colpirà l'Italia, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Sono le previsioni del Centro Epson Meteo. "L'ondata di freddo che ha colpito con maggiore intensità le regioni meridionali si sta attenuando - spiegano i meteorologi - Lunedì l'Italia verrà di nuovo influenzata da un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani che determinerà effetti minori rispetto a quelli osservati nei giorni scorsi. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione cambierà nuovamente a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, a cui farà seguito la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi della penisola italiana. Il tempo probabilmente resterà instabile e invernale su molte aree del centro sud, mentre al nord, riparato dalle Alpi, continueranno a mancare precipitazioni di rilievo". La nuova perturbazione, continua il Centro Epson Meteo, "sarà accompagnata da una circolazione di bassa pressione che, nella parte centrale della settimana, stazionerà nei pressi della nostra penisola. Di conseguenza, il tempo resterà instabile soprattutto al Sud, sulle Isole e sul versante adriatico. Le temperature diminuiranno nuovamente consentendo nevicate fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali. Al Nord, per la protezione dall'arco alpino, non accenna a terminare la lunga fase priva di precipitazioni significative".

Neve a Taormina, Teatro Antico imbiancato - Tetti e strade innevate anche Taormina. Nella Città del Centauro la notte scorsa si è registrata una copiosa caduta di neve con un manto che ha ricoperto tutta la Perla della Ionio. Completamente imbiancato anche il Teatro Antico, che rende ancora più particolare il suo spettacolare panorama sul mare e sull'Etna in eruzione. Innevate anche le alture di Castelmola. Al momento non si registrano difficoltà alla circolazione stradale.

Nel Potentino revocato divieto per i mezzi pesanti - "Considerato il miglioramento delle condizioni atmosferiche", il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto "la revoca con decorrenza immediata dell'interdizione al traffico sulle strade statali e provinciali dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate". La Prefettura potentina, in un comunicato, "raccomanda, comunque, la massima prudenza nei comportamenti di guida attesa la presenza di ghiaccio in molte strade urbane ed extraurbane, in particolare lungo i viadotti e le arterie meno transitate. Anche i pedoni sono invitati alla cautela negli spostamenti per la presenza di ghiaccio, a seguito delle temperature rigide della notte. La Prefettura continuerà a seguire l'evolversi della situazione meteorologica, che comunque allo stato non fa registrare particolari criticità".

Puglia: neve su alcune strade,ma situazione migliora - E' in via di generale miglioramento dal punto di vista meteorologico la situazione in Puglia. Lo fa sapere la Protezione civile pugliese. Le strade nel Barese e nella zona delle Murge tarantine restano ancora innevate ma percorribili con catene e gomme termiche, nel Salento le strade sono in gran parte con il manto nevoso in via di scioglimento per l'innalzarsi delle temperature. Sono possibili ancora piccole nevicate nelle zone più alte della Puglia. Risolta la situazione dei mezzi pesanti nella zona di Gioia del Colle (Ba), sulla statale 100, che ieri sera avevano bloccato dei pullman dove essere usciti dalla corsia di marcia a causa del ghiaccio. Anche i treni bloccati tra Foggia, Bovino e Orsara (un Frecciargento e due intercity) sono ripartiti intorno all'una del mattino. Si raccomanda la prudenza per i tratti ancora gelati sulle strade. "Stiamo affrontando queste giornate di intense nevicate - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - con una grande collaborazione di tutte le componenti del sistema della Protezione civile, le notizie di oggi sono abbastanza positive nel senso che dal punto di vista meteorologico la situazione è in miglioramento. Tutte le principali situazioni di crisi che si erano create ieri con il blocco di alcuni treni e di alcune strade sono state risolte". "L'esperienza del 2017 è stata molto utile nonostante le nevicate siano state intensissime anche questa volta. Ci sono ancora previsioni di qualche nevicata isolata, ma in via generale dobbiamo mantenere - conclude Emiliano - la stessa prudenza che abbiamo avuto in questo periodo: usare i mezzi gommati solo se necessario e, nel caso, essere provvisti di catene o gomme termiche".

Gelo in Calabria, a Catanzaro centro per senzatetto - L'amministrazione comunale di Catanzaro, in considerazione dell'ondata di gelo che sta colpendo anche il Capoluogo, con temperature sotto lo zero, terrà aperto anche stasera il Centro sociale del quartiere Pontepiccolo per accogliere i senzatetto. Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alle Politiche sociali Lea Concolino hanno attivato nuovamente il Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile, supportato dalle associazioni Geruv Lions, Cisom e Csv. Dalle 22 alle 8 sarà allestito un punto ricovero all'interno del centro sociale della zona nord della città per offrire un riparo al caldo dove dormire a chi ha più bisogno. Sarà presente anche un medico del Cisom e per il trasporto la Confraternita Misericordia di Catanzaro con ambulanza. L'amministrazione ringrazia tutti coloro che partecipano all'iniziativa solidale invitando la cittadinanza e le associazioni a segnalare le zone in cui si registrano eventuali casi di emergenza così da poter attivare le misure di soccorso necessarie. Chiunque voglia contribuire potrà portare al Centro dalle 21 alle 23 coperte pulite e in cellophane o in busta chiuse; cappelli, sciarpe e guanti di lana puliti; giubbotti pesanti puliti e in busta o cellophane; asciugamani puliti in buste o in cartoni; thermos o bollitori; fornellini, stufette elettriche o pompe di calore; sapone e carta igienica; bottigliette d'acqua e generi alimentari a lunga conservazione; garze, acqua ossigenata e disinfettanti.

Neve alle Eolie, parte arcipelago isolato - In nottata la neve è caduta sulle sette isole Eolie. Si sono svegliate ammantate di bianco le cime di Vulcano, Stromboli e Salina, ma i fiocchi sono arrivati anche a Lipari. A Stromboli il vulcano è in attività, con esplosioni di fuoco. I collegamenti marittimi continuano ad essere difficoltosi per il mare ancora molto mosso, forza 6-7. Vulcano, Lipari e Salina sono collegate con Milazzo. Le altre isole da tre giorni sono isolate. Il maltempo ha colpito un po' tutta la Sicilia, con temperature che sulla costa sono di qualche grado sopra lo zero. Anche le colline attorno a Palermo sono imbiancate e ieri sera in città si è posato un sottile strato di neve.