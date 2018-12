Morto per circoncisione: pm, omicidio

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio in relazione alla morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo dopo la pratica della circoncisione. Nello stesso fascicolo sono ipotizzate anche le lesioni gravissime in riferimento alle gravi condizioni di un'altro bimbo, 7 anni, anche lui sottoposto a circoncisione. Da accertare al momento la natura dolosa o colposa dell'omicidio. A praticare l'operazione un sedicente medico che ora viene ascoltato dagli investigatori. Secondo una prima ricostruzione la pratica è stata eseguita prima su un bimbo e poi sull'altro: quando le condizioni dei due sono apparse gravi è scattato l'allarme ed è stato allertato il 118. Per uno dei due bimbi però non c'è stato nulla da fare perchè aveva già perso molto sangue.