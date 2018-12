Natale, da azienda sisma pranzo a poveri

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 22 DIC - "Siamo un'azienda terremotata, non è stato facile ripartire e tuttora non è facile andare avanti, ma abbiamo voluto pensare a chi ha più problemi di noi". Con questo spirito un'azienda di Acquasanta Terme, Riti Alimentari, quest'anno offrirà il pranzo di Natale agli ospiti della mensa Zarepta di Ascoli Piceno dove ogni giorno decine e decine di bisognosi si recano per avere un pasto caldo e un po' di conforto. L'azienda acquasantana che vende e trasforma prodotti del territorio come funghi e tartufi è stata a lungo chiusa dopo le scosse di terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre 2016. Non senza difficoltà, anche burocratiche, è riuscita a mettere in sicurezza lo stabilimento e ripartire, anche con nuovi prodotti, come la Favalanciata, una crema delicata a base di fave che prende il nome di una frazione terremotata. L'immobile è puntellato, la ripresa c'è, seppur lenta. "Nonostante le difficoltà, abbiamo voluto mandare un segnale di speranza, di solidarietà" dice Francesco Riti.