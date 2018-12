Barca affonda dopo scontro in laguna Venezia, un disperso

I vigili del fuoco stanno cercando un uomo di 50 anni che risulta disperso da questa notte dopo un incidente nautico nella laguna di Venezia. L'uomo era a bordo di un'imbarcazione che è affondata dopo essersi scontrata con un'altra barca in zona Valle Sette Morti, tra l'isola di Pellestrina e la terraferma. Due persone sono state messe in salvo da un peschereccio di passaggio. Entrambe in ipotermia, sono state accompagnate all'ospedale per accertamenti. Il terzo, invece, è ancora disperso. Sono in corso le operazioni di recupero del barchino affondato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.