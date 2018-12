Ncc: assemblea tassisti a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Molti tassisti romani si stanno riunendo in questo momento in assemblea a Fiumicino per organizzare una colletta a favore del loro collega aggredito ieri da un noleggiatore perché si trovava a passare in piazza della Repubblica, dove era stata organizzata una manifestazione di Ncc. Durante l'assemblea i sindacalisti stanno spiegando ai tassisti quanto è accaduto ieri al governo: "Confidiamo nel l'operato del governo e siamo certi che non vorrà piegarsi a coloro che non vogliono le regole".