Verso fine black out San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 18 DIC - Insieme all'emergenza maltempo sta rientrando, grazie al lavoro senza soste da parte del personale della municipalizzata Assem Spa, anche l'allarme blackout che per diverse ore ha provocato la disalimentazione dell'energia elettrica in numerose zone del territorio di San Severino Marche a causa della violenta nevicata di ieri con caduta di rami e alberi sulla linea di distribuzione. A ciò si sono sommate poi ripetute interruzioni dell'alimentazione in alta tensione, fino alla cabina primaria di Colotto, per numerosi guasti il più grave dei quali registratosi nei pressi di Belforte del Chienti. Gran parte del centro abitato ha visto la riattivazione della fornitura di energia elettrica circa dopo 12 ore ma in alcune aree periferiche come Agello, Castel San Pietro, Chigiano, Collicelli, Corsciano, Elcito, Isola, Palazzata, Serripola, Sant'Elena, Ugliano, zona del Santuario di San Pacifico e Uvagliolo alto si sta ancora lavorando per il ritorno completo alla normalità.