Parco archeologico Colosseo, nuovo logo

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Un nuovo logo che predilige la scrittura all'immagine, pannelli tattili, un nuovo sito web e una maggiore attività sui social. Così il Parco archeologico del Colosseo diventa per tutti. Questa mattina, all'interno della Curia del Foro romano, è stata presentata la nuova campagna di comunicazione del Parco che parte dall'importanza della scrittura e la preferisce all'immagine. "L'accessibilità è per il Parco archeologico del Colosseo una priorità - ha spiegato il direttore Alfonsina Russo - un tema affascinante che ha come obiettivo un modello inclusivo di accoglienza attento alle numerose richieste del pubblico. Le novità introdotte offrono a cittadini e turisti l'opportunità di vivere un parco sempre più aperto alle esigenze di tutti".