Bucci, squadra per ricostruzione ponte

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Un lavoro come la ricostruzione del ponte Morandi "è sempre di squadra, un'azienda da sola non può fare questo lavoro, c'è sempre una squadra". Lo dichiara il sindaco e commissario per la ricostruzione del ponte Morandi, Marco Bucci, stamani a Genova a margine di un evento organizzato dal Gruppo Iren e The European House Ambrosetti. "Oggi pomeriggio alle 16 pubblicheremo il decreto su chi dovrà ricostruire il ponte, sarà una bella notizia per tutti", conferma Bucci. Teme ricorsi? "E' una domanda da porre a chi vuol fare ricorsi, non certamente a me, io sono sicuro che abbiamo fatto le cose giuste", risponde Bucci.