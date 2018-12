Aerotaxi in Costa Smeralda,evasi 2,5 mln

(ANSA) - OLBIA, 18 DIC - La Guardia di Finanza di Olbia ha scoperto un sistema di evasione fiscale perpetrato da diverse società che gestiscono il servizio di Aerotaxi per un totale di 2,5 milioni di euro. Con la collaborazione dell'Enac e del gestore dell'aeroporto di Olbia, le Fiamme Gialle hanno acquisito i dati di tutti i voli effettuati sullo scalo gallurese dalle società operanti servizi di aerotaxi, utilizzati prevalentemente dai facoltosi turisti che ogni estate scelgono il nord Sardegna come meta delle proprie vacanze.

L'attività di analisi condotta e il riscontro dei dati sul campo - eseguita su oltre 30 mila movimenti aerei effettuati da 387 diverse società per un totale di oltre 58.000 passeggeri transitati - ha consentito di accertare che 54 compagnie di volo straniere, per la maggior parte comunitarie, non avevano rispettato le disposizioni normative regolanti il settore constatando violazioni su circa 8.000 movimenti aerei per un totale complessivo di 15.700 passeggeri.