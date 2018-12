Grande magazzino pezzi ricambio auto

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Un grande magazzino di pezzi di auto, ricambi smontati dopo il furto delle vetture, pubblicizzati anche con annunci sul web è stato scoperto dai Carabinieri a Pozzuoli (Napoli). I militari hanno scoperto che in un capannone in via Pisciarelli da tempo era stato allestito un sito di stoccaggio di parti di ricambio per auto di illecita provenienza e che l'ingente materiale rinvenuto era in attesa di commercializzazione, sia a richiesta diretta che tramite offerte su siti internet. La scoperta dopo la segnalazione di una società che gestisce un sistema di controllo satellitare e il ritrovamento di una costosa auto sportiva tedesca rubata. I militari hanno sequestrato anche quattro motori di provenienza illecita. In corso accertamenti per risalire alla provenienza di 108 altri propulsori di probabile provenienza furtiva.

Inventariati 55 parabrezza, 176 sportelli e 118 portelloni, 106 scatole cambio, tetti e montanti, 68 tappezzerie, 191 quadri strumenti e 157 stereo o navigatori stipati con 213 centraline.