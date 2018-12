In glossario il linguaggio dei giovani

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Da "accannare" (lasciare la fidanzata o il fidanzato) ad "appiccio" (accendino), da "pezzotta" (indumento contraffatto) a "rinco" (imbecille): sono alcune delle oltre 500 parole del più moderno linguaggio giovanile, raccolte in un volume dal titolo "Bella ci! Piccolo glossario di una lingua sbalconata", curato dagli studenti di Scienze della comunicazione dell'Università Lumsa di Roma. Il lavoro è stato coordinato da Patrizia Bertini Malgarini e Marzia Caria, docenti di linguistica italiana nell'ateneo. Il volume (Edicions de l'Alguer, per la collana Alba Pratalia) è andato a ruba ed è in fase di ristampa, con numerosi aggiornamenti.

Oltre alle 500 e più parole, il glossario propone anche numerose locuzioni proprie del linguaggio giovanile (da "sei fuori come un balcone" a "ma che ne sanno quelli del 2000") e numerosi acronimi usati dai ragazzi "da Omw (sto arrivando: "Omw, aspetta 3 secondi") a W8 (aspettare: "W8, vado al bagno").