Tav, Appendino, analisi sarà negativa

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Sulla Tav "sono convinta che l'analisi costi-benefici sarà negativa, per i motivi che ho detto, che abbiamo sempre detto in tanti anni. Aspettiamo di avere tutti gli elementi poi si farà una valutazione politica".

Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, all'indomani dell'annuncio di Toninelli che il Terzo Valico andrà avanti. "È stata fatta l'analisi costi-benefici - dice - ed è evidente che il costo per interrompere l'opera fosse troppo alto, quindi rispetto la decisione del ministro e del Governo".

Alla prima cittadina replica il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: "Ignoravo le capacità divinatorie della sindaca Appendino, ma se - come per il Terzo Valico - i mancati pedaggi delle autostrade e le mancate accise sulla benzina non bruciata sono considerati costi, il destino della Tav rischia di apparire segnato. Pensavo fossero benefici ambientali, ma tant'è, alla faccia del nuovo modello di sviluppo e della sostenibilità. Spero ancora che il buon senso prevalga.

Vai Toninelli".