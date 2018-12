Tav:Chiamparino, basta distrazioni massa

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Il governatore Sergio Chiamparino, ha incontrato Mino Giachino, tra i promotori della manifestazione del 10 novembre. "Ho apprezzato il lavoro, assai significativo, per l'organizzazione della manifestazione, che ha cambiato il clima intorno alla Torino-Lione. Anche alla luce dello scambio d'opinioni - afferma - risulta non più rinviabile una decisione chiara del governo sulla realizzazione dell'opera.

Tutto il resto è distrazione di massa su una infrastruttura fondamentale per la crescita e l'ambiente".

All'incontro con Giachino erano presenti anche due giovani rappresentanti del comitato Sì Lavoro, Gianmarco Moschella e Alessio Cotroneo.