Auto colpisce scolaresca, 3 feriti lievi

(ANSA) - FORLI', 13 DIC - Momenti di paura, questa mattinata, per una scolaresca forlivese diretta verso il centro città per la festa Festa di Santa Lucia. Intorno alle 8.30 lungo via Orceoli - proprio mentre si recavano a prendere un'autobus all'altezza di via Buscherini - gli alunni di due classi elementari della scuola 'La Nave', accompagnati dalle maestre, si sono imbattuti in un'auto, guidata da una ragazza che, sbandando è finita sul marciapiede e ha colpito una delle maestre, e ha fatto finire a terra alcuni bambini.

Un paio di loro sono rimasti lievemente feriti e sono stati condotti - nessuno in gravi condizioni - insieme alla maestra all'ospedale Morgagni-Pierantoni.

A quanto appreso l''auto sarebbe sbandata per evitare un tamponamento e a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la Polizia Municipale.