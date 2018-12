Spray urticante in classe liceo, panico

(ANSA) - PALERMO, 12 DIC - Due studenti hanno spruzzato questa mattina dello spray urticante al peperoncino mentre erano in classe durante le lezioni nel liceo Classico Garibaldi a Palermo. Frequentano il primo anno. Il professore e ragazzi sono usciti di corsa fuori dalla classe. Dopo aver aperto le finestre, la situazione è tornata alla normalità. E' stata chiamata al polizia che dopo un sopralluogo ha identificato i due alunni. La preside Maria Vodola ha convocato i genitori.

"Per fortuna siamo riusciti a gestire la situazione senza il bisogno di chiamare i sanitari del 118. Immediatamente il personale e i professori si sono accorti di quanto era successo e gli alunni sono usciti dalla classe - dice la preside - Ho informato la polizia visto che quanto accaduto è grave. Adesso cercheremo di sensibilizzare le famiglie e organizzeremo alcuni incontri per spiegare i gravi danni che possono provocare questi gesti".