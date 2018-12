Open Arms, conclusione indagine per due

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 11 DIC - La Procura di Ragusa ha emesso un avviso di conclusione indagini sullo sbarco, il 15 marzo scorso, di 216 migranti a Pozzallo nei confronti del comandante della nave Proactiva Open Arms, Marc Reig Creus, di 42 anni, e della capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni. I reati ipotizzati sono violenza privata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La Procura di Ragusa ha individuato come parte lesa il ministero dell'Interno. La nave della Ong spagnola era stata sequestrata dalla Procura distrettuale di Catania che contestava il reato di associazione.

Il provvedimento fu confermato dal Gip che escluse il reato associativo e gli atti furono trasmessi a Ragusa dove il Gip ha rigettato la richiesta di sequestro della locale Procura. Il legale della Ong, l'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro, si dice "sorpresa dalla decisione della Procura sia per i reati contestati sia per la parte lesa: perché - si chiede - il Viminale e non il ministero dei Trasporti?". (ANSA).