Maestro picchiato da zio alunno a Milano

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Un maestro di 46 anni è stato colpito con due pugni al volto dallo zio di un bambino durante un colloquio con le famiglie avvenuto questo pomeriggio alla scuola elementare "Sorelle Agazzi" in piazza Gasparri, a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alle 17.40 l'insegnante ha avuto dissapori con una 25enne madre di un alunno. Con lei c'era il fratello di 28 anni che ha colpito il maestro con due pugni. I poliziotti sono arrivati in tempo per bloccare i due. Al momento non sono stati presi provvedimenti.