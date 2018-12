Spray urticante in scuola del cremonese

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Sintomi da intossicazione causati da spray al peperoncino sono stati segnalati al 118 in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Cinque ragazzi, spiega l'Azienda di emergenza urgenza in una nota, sono stati portati al pronto soccorso con sintomi da intossicazione.