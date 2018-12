Lancio pietre contro treno,ferita donna

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 10 DIC -Lancio di sassi contro un treno Fs: è stata ferita una ragazza e ci sono stati anche ritardi sulla circolazione dei convogli. A comunicarlo è la direzione regionale di Rete Ferroviaria Italiana. In una nota, si afferma, che lungo la linea Napoli-Salerno il traffico ferroviario è risultato "rallentato dalle 15.40 per il lancio di sassi, da parte di ignoti, contro un treno regionale fra Portici e Santa Maria La Bruna". Per la giovane ferita una ferita alla faccia all'altezza dell'orecchio.