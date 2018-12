Discoteca, entrati senza biglietto

(ANSA) - ANCONA, 9 DIC - Alcune persone sono entrate senza biglietto, ma pagando comunque, nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra venerdì e sabato sono morte sei persone schiacciate nella calca all'uscita del locale. Una 15enne di Morro d'Alba e un gruppo di amici sono entrati pagando la prenotazione di un tavolo: in cambio dei soldi hanno ricevuto un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, privo di marchi, per il drink. Tre giovani di Pesaro hanno invece pagato 22 euro per la consumazione, ricevendo un "quadratino rosa", per avere accesso. La 15enne è riuscita a uscire dalla calca e a estrarre la sua amica. Uno dei pesaresi è ricoverato in rianimazione. "Penso che anche altri siano entrati così - attacca un amico, di 19 anni, rimasto indenne - altro che 450 biglietti, lì c'erano mille persone e c'era tanta gente in fila e due pullman dovevano arrivare".