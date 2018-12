Auto giù da scalinata Trinità dei Monti

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Ha perso il controllo della sua auto ed è finito giù per qualche gradino sulla scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Roma. L'incidente spettacolare è avvenuto stamattina intorno alle 6.30 in cima alla scalinata. A notare la scena degli agenti della polizia locale che avevano preso servizio a piazza di Spagna. I vigili sono saliti in cima alla scalinata e poco dopo hanno individuato il ragazzo che si era allontanato per cercare soccorsi. Il 27enne italiano, risultato positivo all'alcol test con un valore superiore a 1.5 g/l, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti della polizia locale hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. A quanto reso noto dalla polizia locale, è stato subito allertato il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina che ha riscontrato un danno di lieve entità, una "piccola scalfittura sul primo gradino", oltre i segni di frenata.