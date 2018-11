Francesco e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori

Rimangono ancora Francesco e Sofia i nomi preferiti dai neo genitori. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat "Natalità e fecondità della popolazione residente" anno 2017, presentato a Roma.

A livello nazionale si conferma il primato del nome Francesco, che si è rafforzato tra il 2013 e in 2014 probabilmente in seguito all'elezione del nuovo Pontefice. Il secondo nome più quotato per i maschietti è Leonardo seguito da Alessandro. Come l'anno scorso Sofia, Giulia e Aurora sono ai primi tre posti per i nomi delle nuove nate.