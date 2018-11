Vive con la madre morta da sei mesi

(ANSA) - OLBIA, 19 NOV - E' in programma domani l'autopsia sul corpo di Maria Antonia Sanna, la pensionata di 68 anni morta da sei mesi e trovata ieri sul suo letto, praticamente mummificata, nella casa dove suo figlio, Davide Derosas, l'aveva lasciata, chiusa a chiave in una stanza invasa dai rifiuti.

L'uomo, operaio di 43 anni, dopo essere stato interrogato dalla pm del Tribunale di Tempio Pausania, Sara Ghiani, è stato sottoposto a una visita psichiatrica.

Per sei mesi ha continuato una vita apparentemente normale.

Il lavoro, le serate come batterista nella rock band File, gli amici. Poi tornava a casa. E spesso non osava nemmeno varcare la soglia: dormiva in auto. In quella villetta alla periferia di Olbia, nella stanza da letto, giaceva il corpo senza vita di sua madre. Agli agenti della Polizia locale e del commissariato di Olbia, arrivati nella sua abitazione domenica mattina dopo una segnalazione dei vicini di casa, Derosas ha chiesto aiuto.