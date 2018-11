Scossa terremoto di 4.2 nel Riminese

(ANSA) - BOLOGNA, 18 NOV - Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita alle 13.48 sulla costa romagnola, nel Riminese. La magnitudo secondo l'Ingv è di 4.2 mentre la profondità è di 43 chilometri. L'epicentro è nella zona di Santarcangelo di Romagna a pochi chilometri da Rimini.

Tante le telefonate giunte ai Vigili del Fuoco dai cittadini allarmati ma non si registrano problemi a persone o immobili.

Tanti anche i commenti affidati ai social network in cui si segnala come il sisma sia stato avvertito in Romagna, dal Ravennate al Riminese e nelle Marche, soprattutto tra Pesaro Urbino e Fano, ma anche a Senigallia e nell'Anconetano. Anche in queto caso non si segnalano danni a persone o cose.