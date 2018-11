Lezzi, uova e volantini 'No Tap' al M5s

(ANSA) - BARI, 17 NOV - "Ieri sera tre persone incappucciate sono entrate nella sede di Lecce in cui si teneva una riunione organizzativa per la giornata degli alberi per lanciare uova piene di vernice nera e lasciare sul pavimento volantini con la scritta 'no tap'". Lo denuncia su Facebook il ministro per il Sud, Barbara Lezzi (M5s), pubblicando anche alcune foto dei muri e dei simboli dei Cinquestelle imbrattati con l'inchiostro. "Non intendo, con questo mio post, sollevare polemiche e discussioni su comportamenti che noi abbiamo sempre biasimato - prosegue - ma voglio ringraziare ed abbracciare il nostro consigliere comunale Fabio Valente, il nostro consigliere regionale Cristian Casili e, soprattutto, gli attivisti e cittadini che erano presenti quando è avvenuto questo triste episodio". "Vi ringrazio tutti per il lavoro che continuate a svolgere sul territorio", conclude il ministro.