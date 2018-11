Trovati migranti dispersi in Val Susa

(ANSA) - TORINO, 16 NOV - Dieci migranti di origine africana, che erano rimasti bloccati nella neve nel tentativo di raggiungere la Francia a piedi, sono stati soccorsi questa mattina in Alta Valle di Susa. Alcuni sono stati recuperati lungo la strada che da Cesana conduce a Sagnalonga, alcuni a monte dell'impianto sciistico La Coche di Claviere e alcuni al confine del Monginevro. Rintracciati, sono stati portati al presidio di accoglienza di Oulx.

A chiedere aiuto al 112 Nue, ieri sera, erano stati gli stessi migranti, che avevano spiegato di essere bloccati in mezzo alla neve. Quattro persone risultano ancora disperse, ma, le tracce ritrovate dai soccorritori, fanno pensare che siano riusciti a raggiungere la Francia. Per competenza, l'intervento è stato passato ai soccorritori transalpini.

Le ricerche sono state condotte dagli operatori del soccorso alpino, dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dalla guardia di finanza.