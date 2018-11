Padre Magherini, dimostreremo fu ucciso

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - "Ho qualche bene, e venderò tutto per dare giustizia a Riccardo". Così, a Lady Radio, Guido Magherini, padre di Riccardo, all'indomani dell'assoluzione in Cassazione per i carabinieri accusati dell'omicidio colposo del figlio.

"Oggi è una giornataccia - ha detto - ci dobbiamo ancora riprendere, perché a tutto potevamo pensare fuorché ad una assoluzione così piena. Vogliamo conoscere al più presto le motivazioni. Avrò bisogno di un paio di giorni per ricaricarmi e poi andremo avanti". "Noi famiglia Magherini, che abbiamo qualche bene, finiremo tutto per dimostrare che Riccardo è stato ucciso. Oltre non posso dire, perché altrimenti mi arresterebbero", ha detto ancora. "Una delle cose più belle - ha aggiunto - è che tutta la città è con noi, la gente è con noi e questo ci dà una grande forza per andare avanti".

Intanto su Fb il legale dei Magherini Fabio Anselmo ha scritto: "Quel che posso dire è che la vicenda giudiziaria non è da considerarsi chiusa. Attendiamo le motivazioni. Di più non dico".