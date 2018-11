Esplode palazzina, conclusa demolizione

(ANSA) - BERGAMO, 16 NOV - Si sono concluse all'alba di oggi dopo essere durate tutta la notte le operazioni di demolizione della palazzina di San Giovanni Bianco gravemente danneggiata ieri alle 11 da una violentissima esplosione causata da una fuga di gas. L'edificio era pericolante e l'amministrazione comunale ha optato per l'immediato abbattimento totale. Resta intanto ricoverata ancora in gravi condizioni la donna di 97 anni rimasta ferita e ustionata nello scoppio, mentre sono sette gli sfollati che ora non hanno più una casa. Nel corso della giornata sarà effettuata la rimozione del materiale, con la messa in sicurezza della zona.