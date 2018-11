Calci e pugni a pazienti rsa, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - La squadra mobile di Pavia ha arrestato questa mattina il direttore e un operatore socio-sanitario della residenza sanitaria Mons. Rastelli di Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò Pavese.

Il direttore Giovanni Gastaldo e Davide Montagna sono accusati di ripetuti maltrattamenti e gravi lesioni nei confronti degli anziani ospiti della struttura, tutte persone con gravissime disabilità psichiche. Dalle indagini condotte dalla polizia, iniziate nello scorso mese di marzo in seguito ad alcune segnalazioni giunte al commissariato di Voghera (Pavia), sono emersi anche alcuni episodi agghiaccianti, come un'anziana in carrozzina capovolta da Davide Montagna, con la testa sul pavimento e le gambe rialzate, per non recare disturbo all'operatore e consentirgli così di guardare indisturbato il suo smartphone. Nel rapporto della polizia si parla anche un anziano "marchiato a fuoco" sul petto con un phon bollente.