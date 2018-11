Perseguitano figli dati in adozione

(ANSA) - MODENA, 15 NOV - Avrebbero seguito i loro due figli biologici, dati in adozione a una coppia di Modena, appostandosi fuori dalla loro abitazione, dagli impianti sportivi e dalle scuole che frequentavano. Non solo, avrebbero perseguitato i due giovani, oggi un 25enne e la sorella di 18 anni, anche attraverso i social network con messaggi continui. Per queste ragioni i due genitori naturali, entrambi di Piacenza, sono stati rinviati a giudizio a Modena con l'accusa di stalking nei confronti dei figli e dei genitori adottivi, proprio questi ultimi hanno sporto denuncia. A riportare la vicenda è il Resto del Carlino di Modena. Una vicenda iniziata diversi anni fa, quando i due bambini, che all'epoca avevano dieci anni, vennero tolti ai genitori naturali, nel Piacentino appunto, ritenuti inidonei dal tribunale dei minori allo svolgimento delle funzioni genitoriali (vennero trovati malnutriti e non sottoposti alle visite pediatriche).