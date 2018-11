Gdf confisca beni a uomo fiducia Femia

(ANSA) - BOLOGNA, 15 NOV - Beni per un valore di oltre 400.000 euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Bologna a Ciriaco Luigi Carrozzino, 32 anni, di Cosenza, ritenuto dagli investigatori uno degli 'uomini di fiducia' del boss della 'ndrangheta Nicola Femia. Quest'ultimo, nel 2017 condannato a 26 anni e 10 mesi per associazione mafiosa nell'ambito del processo Black Monkey, è il boss che, in una telefonata intercettata, parlava dell'ipotesi di uccidere il giornalista Giovanni Tizian.

Il provvedimento di confisca a carico di Carrozzino, emesso dalla Corte d'Appello di Bologna, riguarda un appartamento a Lido Adriano (Ravenna) e una Mercedes classe A, entrambi già sottoposti a sequestro preventivo. Le attività investigative condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna hanno accertato, per il 32enne, 'un tenore di vita del tutto incoerente rispetto alle sue capacità reddituali', attribuendo l'origine delle sue ricchezze 'alle attività criminali del clan'.