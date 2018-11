Tav: Ue, realizzarla nei tempi o riduzione fondi

"È importante che tutte le parti facciano sforzi per completare nei tempi" la Tav, in quanto "come per tutti i progetti della Connecting Europe Facility se ci sono ritardi nella loro realizzazione questi possono vedere una riduzione dei fondi forniti" da Bruxelles. Lo afferma un portavoce della Commissione Ue dopo l'ultimo incontro tra il ministro dei trasporti Danilo Toninelli e l'omologa francese. "E' un progetto importante non solo per Francia e Italia ma per l'intera Ue", per questo "speriamo che le parti siano in grado di eseguirla nei tempi previsti".