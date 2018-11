Via a lavori strada S.Margherita-Paraggi

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Sono iniziati i lavori per realizzare una passerella pedonale che colleghi Santa Margherita Ligure alla frazione di Paraggi e al borgo di Portofino. Stamani il sindaco di santa Margherita Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio con i tecnici si sono recati sul posto per verificare l'installazione della linea Vita, il cavo che consente di ancorarsi per lavorare in sicurezza. Domani inizierà la rimozione dei detriti e la sistemazione dell'area franata.

"Entro Natale - si legge nella nota - si vuole inaugurare il passaggio pedonale che unirà di nuovo a Santa Margherita Ligure la frazione di Paraggi. Un obiettivo fondamentale per gli abitanti di Paraggi e Portofino ma anche per tutti gli operatori commerciali di quella parte di territorio".