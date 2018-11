Migranti 'traditi' arrivano nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 11 NOV - Avrebbero pagato 400 euro a un sudanese per raggiungere la Francia salendo su un tir fermo a Ventimiglia (Imperia). Una volta compiuto il viaggio, il gruppo di 8 immigrati (presumibilmente tutti clandestini provenienti dal nord Africa) è sceso dal rimorchio dell'autoarticolato, sul quale era salito di nascosto attraverso i teloni laterali, e non si è ritrovato in Francia ma nel piazzale interno di una logistica nel comune di Corteolona e Genzone (Pavia), nel Pavese. Il sudanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato dai carabinieri di Ventimiglia (Imperia) per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.