2,7 mln per lavori Basilica S.Marco

(ANSA) - VENEZIA, 10 NOV - E' di 2,7 milioni di euro la somma necessaria per avviare il primo gruppo di interventi più urgenti nella Basilica di San Marco, a Venezia, dopo l'eccezionale marea del 29 ottobre e quelle di minore entità che si sono susseguite nei giorni successivi. La stima è stata fatta stasera da Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore, Pierpaolo Campostrini, Procuratore con delega ai Servizi tecnici e Mario Piana, Proto di San Marco. "La Procuratoria è già pronta a spendere e ha in realtà già cominciato a farlo circa 700 mila euro - aggiungono - mentre per i restanti 2 milioni la Procuratoria di San Marco chiede uno specifico intervento del governo italiano".